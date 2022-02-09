Türkiye Suç aletiyle birlikte su kuyusunda saklanırken yakalandı!

Suç aletiyle birlikte su kuyusunda saklanırken yakalandı!

Türkiye

Suç aletiyle birlikte su kuyusunda saklanırken yakalandı!

Manisa'da Mehmet Türk, bir akaryakıt istasyonun arkasındaki tarım arazisinde boğazından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.E. olduğunu belirledi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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Manisa’nın Ahmetli ilçesinde arazide boğazından tabancayla vurularak yaralanan Mehmet Türk (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli H.E.'yi saklandığı su kuyusunda yakaladı.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu, Ahmetli ilçesi Barbaros Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Türk, bir akaryakıt istasyonun arkasındaki tarım arazisinde boğazından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.

SU KUYUSUNUN İÇİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Türk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.E. olduğunu belirledi. H.E., suç aleti tabancayla, olay yerinin yakınındaki bir su kuyusunun içinde yakaladı.

Gözaltına alınan H.E.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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