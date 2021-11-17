‘Suç işlemeyen izinli mahkumlar cezaevine gitmeyecek mi?’ sorusunun yanıtı binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından araştırılıyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir izinli olan açık cezaevi mahkumları yeni bir karar çıkmadığı takdirde, 30 Kasım 2021 tarihinde cezaevlerine dönmeyi planlıyordu. Gelen son dakika haberi ile suç işlemeyen mahkumların cezaevine dönmeyeceği duyuruldu…

SUÇ İŞLEMEYEN MAHKUMLAR CEZAEVİNE GİTMEYECEK Mİ?

Açık cezaevlerinde pandemi nedeniyle mahkumlar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren izinli olarak evlerindeydi.

Yaklaşık 19 boyunca izin yapan açık cezaevi mahkumları 30 Kasım’da sona erecek izinler nedeniyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu.

Gelen bir son dakika haberine göre, son bir yılını açık cezaevinde geçirme hakkı kazanan ve pandemi nedeniyle izne çıkan ve bu süre içinde suça karışmayan mahkumlar cezaevine dönmeyecekler. Düzenlemenin 5. Yargı Paketi’ne önerge ile ekleneceği belirtilirken konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.