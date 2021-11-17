Suç işlemeyen izinli mahkumlar cezaevine gitmeyecek mi? Açık cezaevi izinlerinde son dakika gelişmesi
Açık cezaevi izinleri pandemi nedeniyle 15 Nisan 2020 tarihinden bu uzatılıyordu. En son Eylül ayında alınan kararla mahkumların 30 Kasım 2021 tarihine kadar izinli oldukları duyurulmuştu. Gelen son dakika haberine göre, açık cezaevi izinlerinde sevindiren bir gelişme yaşandı. İzinli oldukları sürede suç işlemeyen açık cezaevi mahkumlarının cezaevine geri dönmeyeceği konuşulmaya başlandı…
17 Kasım 2021, Çarşamba 18:13 Son Güncelleme:
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‘Suç işlemeyen izinli mahkumlar cezaevine gitmeyecek mi?’ sorusunun yanıtı binlerce mahkum ve mahkum yakını tarafından araştırılıyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir izinli olan açık cezaevi mahkumları yeni bir karar çıkmadığı takdirde, 30 Kasım 2021 tarihinde cezaevlerine dönmeyi planlıyordu. Gelen son dakika haberi ile suç işlemeyen mahkumların cezaevine dönmeyeceği duyuruldu…
SUÇ İŞLEMEYEN MAHKUMLAR CEZAEVİNE GİTMEYECEK Mİ?
Açık cezaevlerinde pandemi nedeniyle mahkumlar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren izinli olarak evlerindeydi.
Yaklaşık 19 boyunca izin yapan açık cezaevi mahkumları 30 Kasım’da sona erecek izinler nedeniyle Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu.
Gelen bir son dakika haberine göre, son bir yılını açık cezaevinde geçirme hakkı kazanan ve pandemi nedeniyle izne çıkan ve bu süre içinde suça karışmayan mahkumlar cezaevine dönmeyecekler. Düzenlemenin 5. Yargı Paketi’ne önerge ile ekleneceği belirtilirken konuya ilişkin resmi açıklama bekleniyor.