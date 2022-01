Suçlamaların ardından sahneleri silindi

Chris Noth, hakkında yapılan cinsel saldırı suçlamaları sonrası, HBO Max platformunda yayınlanan Sex and the City’nin devam dizisi And Just Like That’in final bölümünden çıkarıldı.

Variety’nin haberine göre, 67 yaşındaki Amerikalı oyuncunun sahneleri, dizinin 3 Şubat’ta yayınlanacak final bölümünden atıldı.

Noth’un canlandırdığı Mr. Big karakteri, And Just Like That’in ilk bölümünde kalp krizi sonrası ölmüştü. Son bölümde yer alan bir hayal sahnesinde, Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie karakterinin Big ile yeniden buluşmasına yer verilecekti.

HBO, Noth’un final bölümünden atılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

4 KADIN SUÇLAMADA BULUNDU

Ünlü aktör Chris Noth’a bugüne dek dört kadın, cinsel saldırı suçlamasında bulundu.

Üç farklı kadının 2004 ile 2015 yılları arasında kendilerine yönelik cinsel saldırı olduğu iddialarının ardından şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve elle taciz ettiğini öne sürmüştü.

NTV