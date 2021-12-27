Suçları inceleyecek yapay zeka: Savcı gibi çalışacak

Management Review'da yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları yüzde 97 doğruluğa ulaşan bir yapay zeka makinesi üzerinde çalışmalara devam ediyor.

Makine, 2015'ten 2020'ye kadar 17 binden fazla vakadan derlenen bilgiler kullanılarak eğitildi.

Yayımlanan araştırmaya göre makine, kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık kavga başlatma ve sorun çıkarma dahil olmak üzere Şanghay'ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabilir.

South China Morning Post (SCMP), yapay zeka savcısının Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildiğini ve test edildiğini bildirdi.

'SİSTEM 206' HALİHAZIRDA KULLANILIYOR

Projenin baş bilim insanı Shi Yong'a göre, sistem potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü omuzlayabilir ve daha zorlu görevlere odaklanmaları için onları serbest bırakabilir.

Çin Bilimler Akademisi'nin büyük veri ve bilgi yönetimi laboratuvarındaki Shi ve ekibi, teknolojinin yakında daha az yaygın suçları tanıyacak ve bir şüpheliye karşı birden fazla suçlamada bulunacak kadar güçlü hale gelecek yükseltmeler yakalayacağını söyledi.

SCMP, Çinli savcıların 2016 yılında yapay zeka kullanmaya başladığını belirterek, birçok avukatın artık kanıtların gücünü, tutuklama koşullarını değerlendiren ve hatta bir şüphelinin halka ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyen "Sistem 206" olarak bilinen bir yapay zeka aracı kullandığını da sözlerine ekledi.

Ancak araştırmacılar, mevcut tüm yapay zeka araçlarının “suçlama ve önerme cezalarının karar verme sürecine katılmadıkları” için sınırlı olduğunu belirtti.