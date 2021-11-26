Suçsuz yere 16 yıl hapis yattı!

ABD’de 1981’de Alice Sebold’a (58) tecavüzden tutuklanıp mahkum edilen Anthony Broadwater’ın (61) suçsuz olduğu ortaya çıktı. Sebold, henüz 18 yaşında uğradığı saldırıdan beş ay sonra sokakta gördüğü Broadwater’ı suçlamıştı. Bu olay sonrası yazdığı kitapları satış rekorları kırdı. Sebold, multi milyoner bir yazar oldu. Broadwater da 16 yılı hapiste geçirip 1999’da tahliye oldu. Sebold’un ‘Lucky’ (Şanslı) isimli kitabını belgesele dönüştürmek isteyen yapımcı Tim Mucciante, hikayede tutarsızlıklar buldu. Özel dedektif Dan Myers’a başvurdu.

DAMGA PEŞİNİ BIRAKMADI

Myers, yargılamanın haksız yapıldığını belirledi. Yeniden soruşturma açıldı. Broadwater’ın masum olduğu kanıtlandı. Aldığı mahkumiyet nedeniyle hayatı hapisten çıktıktan sonra da yoluna girmeyen Broadwater, mahkeme huzurunca aklandı. Sebold’un, karşısına getirilen şüpheliler arasında önce bir başkasını seçtiği, ancak sonra fikrini değiştirip suçluyu tam hatırlamadığını söylediği, bunun üzerine savcıların Broadwater’ı suçladığı ortaya çıktı. Şimdi gerçek suçlu aranıyor.

Alice Sebold’un kitaplarından biri 5 milyon sattı, 60 milyon dolar kazandırdı. Lucky Bones kitabı filme uyarlandı. Anthony Broadwater, yazardan bir özür beklediğini söyledi.