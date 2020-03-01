Suçsuz yere 23 yıl hapis yattı

1994 yılında çifte cinayet iddiasıyla 23 yıl hapis yatan Kansaslı Lamonte McIntyre, yanlış mahkumiyeti nedeniyle açtığı tazminat davasını kazandı. McIntyre, 1,5 milyon dolar tazminat alacak. Kansas Eyalet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lamonte McIntyre, 1994 yılında Donald Ewing ve Doniel Quinn cinayetlerinden hüküm giydiğinde sadece 17 yaşındaydı. McIntyre, 2017 yılında Wyandotte İlçe Mahkemesi tarafından suçsuz bulundu. 2018'de ise devletin yanlış mahkumiyet yasasından yararlanarak Kansas'a karşı bir dava açtı.

Davayı kazanan McIntyre'a 'masumiyet sertifikası' verildi ve mahkumiyeti ile tutuklanmasına ilişkin kayıtlar kaldırıldı. Toplam 1.553.379,45 dolar tazminat alan McIntyre'nin, 2 yıl boyunca sağlık ve danışmanlık masrafları da karşılanacak.

Şimdi 43 yaşında olan Lamonte McIntyre, şu açıklamayı yaptı:

Kansas eyaleti hayatımın 23 yılını aldı ve bana yeniden inşa etmem için hiçbir şey vermedi. Devlet gençliğimi aldı. Ailemle birlikte geçireceğim her doğum günümü ve Noel'imi aldı ve bana ihtiyaçları olduğunda orada olamadım.

Keyifli olan anları da üzgün olanları da özledim. Annem büyük babamı gömdüğünde onu teselli edemedim.

Kansas eyaleti benden aldığı 23 yılı bana geri veremez. Ancak bu tazminat yasasını onaylayabilir, böylece başarılı bir geleceğe giden yola adım atabilirim. Bu yasa, hapishanede kaybettiğim her yıl için adil miktarda para sağlayacaktır.

Lamonte McIntyre, şu anda yardımcı olarak öğrenci eğitmeni görevinde.



