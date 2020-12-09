Sucuklu paçanga böreği tarifi: Sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır?

Tadını çok seveceğiniz sucuklu paçanga böreği tarifi en az pastırmalı tarif kadar lezzet. Paçanga böreğini farklı şekilde denemek isteyenler sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır merak ediyor. Sevdiklerinize hazırlamanız için sucuklu paçanga böreği tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Sucuklu paçanga böreği tarifi

Sucuklu paçanga böreği malzemeleri

5-6 adet yeşil biber

3 adet orta boy domates

200 gram kaşar peyniri

200 gram sucuk

3 adet yufka

Tuz

Galeta unu

2 adet yumurta

Sıvı yağ

Sucuklu paçanga böreği yapılışı

Öncelikle tüm malzemeleri jülyen doğrayın. Yufkayı sigara böreğinden biraz kalınca kesin. Jülyen kestiğiniz malzemeleri yufkanın içine yerleştirip sigara böreğinden daha kalın olacak şekilde sarın. Börek sayısına göre galeta ununa tuz ekleyin. Sardığınız börekleri önce yumurtaya daha sonra galeta ununa iyice bulayıp hafif yağlı tavada kızartın.



