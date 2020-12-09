Yemek Sucuklu paçanga böreği tarifi: Sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır?

Sucuklu paçanga böreği tarifi: Sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır?

Yemek

Sucuklu paçanga böreği tarifi: Sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır?

Paçanga böreği genelde pastırmayla yapılır ama sucukla da çok nefis bir lezzet oluyor. Özellikle kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde sıcak sıcak masaya getirebileceğiniz ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dışındaki çıtır çıtır galeta unuyla sucuklu paçanga böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...

09 Aralık 2020, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tadını çok seveceğiniz sucuklu paçanga böreği tarifi en az pastırmalı tarif kadar lezzet. Paçanga böreğini farklı şekilde denemek isteyenler sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır merak ediyor. Sevdiklerinize hazırlamanız için sucuklu paçanga böreği tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Sucuklu paçanga böreği tarifi

Sucuklu paçanga böreği malzemeleri

  • 5-6 adet yeşil biber
  • 3 adet orta boy domates
  • 200 gram kaşar peyniri
  • 200 gram sucuk
  • 3 adet yufka 
  • Tuz
  • Galeta unu
  • 2 adet yumurta
  • Sıvı yağ

Sucuklu paçanga böreği yapılışı

Öncelikle tüm malzemeleri jülyen doğrayın. Yufkayı sigara böreğinden biraz kalınca kesin. Jülyen kestiğiniz malzemeleri yufkanın içine yerleştirip sigara böreğinden daha kalın olacak şekilde sarın. Börek sayısına göre galeta ununa tuz ekleyin. Sardığınız börekleri önce yumurtaya daha sonra galeta ununa iyice bulayıp hafif yağlı tavada kızartın.

İlgili Haberler
Osmanlı çorbası nasıl yapılır? Osmanlı çorbası tarifi, malzemeler, yapılışıGelinim Mutfakta tarifi: Tavuklu tantuni tarifi


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Bir tel çektim Mardin'den, bir ah çektim derinden
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Gastronomide dijital süreçler yeniden başlıyor
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (09 Aralık 2020)