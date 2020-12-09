Sucuklu paçanga böreği tarifi: Sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır?
Paçanga böreği genelde pastırmayla yapılır ama sucukla da çok nefis bir lezzet oluyor. Özellikle kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde sıcak sıcak masaya getirebileceğiniz ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Dışındaki çıtır çıtır galeta unuyla sucuklu paçanga böreği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktaları...
09 Aralık 2020, Çarşamba 14:59 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz sucuklu paçanga böreği tarifi en az pastırmalı tarif kadar lezzet. Paçanga böreğini farklı şekilde denemek isteyenler sucuklu paçanga böreği nasıl yapılır merak ediyor. Sevdiklerinize hazırlamanız için sucuklu paçanga böreği tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Sucuklu paçanga böreği tarifi
Sucuklu paçanga böreği malzemeleri
- 5-6 adet yeşil biber
- 3 adet orta boy domates
- 200 gram kaşar peyniri
- 200 gram sucuk
- 3 adet yufka
- Tuz
- Galeta unu
- 2 adet yumurta
- Sıvı yağ
Sucuklu paçanga böreği yapılışı
Öncelikle tüm malzemeleri jülyen doğrayın. Yufkayı sigara böreğinden biraz kalınca kesin. Jülyen kestiğiniz malzemeleri yufkanın içine yerleştirip sigara böreğinden daha kalın olacak şekilde sarın. Börek sayısına göre galeta ununa tuz ekleyin. Sardığınız börekleri önce yumurtaya daha sonra galeta ununa iyice bulayıp hafif yağlı tavada kızartın.
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