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Sucuklu yumurta tarifi: Sucuklu yumurta nasıl yapılır?

Sucuklu yumurta malzemeleri

- 3 yumurta

- 15 dilim sucuk

- 1,5 tatlı kaşığı sıvı yağ

- Tuz

- İsteğe bağlı baharat

Sucuklu yumurta yapılışı

Tavaya sıvı yağı ekleyin ve kızdırın. Kızan yağın içerisine sucuk dilimlerini ekleyin. Önlü arkalı yanmayacak şekilde pişmesini sağlayın. Pişen sucukların üzerine yumurtaları kırın. Üzerine tuz ekleyin. Baharat istiyorsanız baharat ekleyin. Yumurtalar da sıvılık kalmayana kadar pişirin.

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