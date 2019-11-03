Suçüstü yakalanan dilencilerden şok sözler Boş akbil doldurma bahanesiyle Taksim civarında vatandaşlardan para isteyen kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kadınlar, kendini ‘ekmek parası için’ diye savunurken, kabahatler kanununa muhalefetten 153 TL cezai işlem uygulandı