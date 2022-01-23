Suçüstü yakalandı! üzerinden 6 bin liralık kopya düzeneği çıktı

Edinilen bilgiye göre, E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada A.K. isimli şahsın sırt, el bileği ve ayak bileğine yerleştirilmiş wifi destekli kopya düzeneği belirlendi. Şüphelinin kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin liraya satın aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA