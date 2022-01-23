Türkiye Suçüstü yakalandı! üzerinden 6 bin liralık kopya düzeneği çıktı

Suçüstü yakalandı! üzerinden 6 bin liralık kopya düzeneği çıktı

Türkiye

Suçüstü yakalandı! üzerinden 6 bin liralık kopya düzeneği çıktı

Osmaniye’de ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen bir kişi suçüstü yakalandı. Şahsın üst aramasında, 6 bin lira harcayarak wifi destekli kopya düzeneği kurdurduğu tespit edildi.

23 Ocak 2022, Pazar 00:02 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, E-Sınav Merkezinde gerçekleştirilen ehliyet sınavında bir şahsın kopya çektiğini gören görevliler, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne durumu bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada A.K. isimli şahsın sırt, el bileği ve ayak bileğine yerleştirilmiş wifi destekli kopya düzeneği belirlendi. Şüphelinin kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin liraya satın aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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