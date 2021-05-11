Suçüstü yakalandılar! Çok sayıda gözaltı var

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Daday ilçesi Alipaşa köyünde devriye faaliyeti sırasında Honsalar Tepesi Tümülüsü mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, izinsiz kazı yapan M.A, U.A, S.B, M.K, E.A, M.T. ve M.G’yi suçüstü yakaladı.

Şahıslarla birlikte kurusıkı tabanca, 3 bıçak ve kazı yapmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

KASTAMONU (AA)



