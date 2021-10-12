Yumuşacık ve etli kestaneye kim hayır diyebilir ki! Kış akşamlarının vazgeçilmezi olan kestane suda haşlandığında da oldukça lezzetli oluyor. Peki, suda kestane nasıl haşlanır? Suda kestane haşlama yöntemi.

SUDA KESTANE NASIL HAŞLANIR?

Önce bıçak yardımıyla kestanelerin üzerine çizikler atın. Çizikler attığınız kestaneleri suyun içine atın ve oda sıcaklığında birkaç saat dinlendirin. Vaktiniz sınırlıysa suyu ilave edin, üzerine 2 adet kesme şeker ekleyin. Orta ateşte kestanelerin dış kabukları soyulacak kıvama gelene kadar yaklaşık 20-30 dakika kadar haşlayın. Suyun içinde tam olarak haşlandıklarını düşündüğünüz anda kestaneleri süzdürün. Fazla sularını süzdükten sonra oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirdikten sonra tüketin.



