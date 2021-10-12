Suda kestane nasıl haşlanır?
Kestaneyi lokum gibi yumuşak sevenlerin en çok tercih ettiği yöntemlerden birisi de suda haşlama. Peki, suda kestane nasıl haşlanır? Kaç dakikada pişer? Enfes lezzetiyle suda kestane haşlama yöntemi.
12 Ekim 2021, Salı 11:35 Son Güncelleme:
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Yumuşacık ve etli kestaneye kim hayır diyebilir ki! Kış akşamlarının vazgeçilmezi olan kestane suda haşlandığında da oldukça lezzetli oluyor. Peki, suda kestane nasıl haşlanır? Suda kestane haşlama yöntemi.
SUDA KESTANE NASIL HAŞLANIR?
Önce bıçak yardımıyla kestanelerin üzerine çizikler atın. Çizikler attığınız kestaneleri suyun içine atın ve oda sıcaklığında birkaç saat dinlendirin. Vaktiniz sınırlıysa suyu ilave edin, üzerine 2 adet kesme şeker ekleyin. Orta ateşte kestanelerin dış kabukları soyulacak kıvama gelene kadar yaklaşık 20-30 dakika kadar haşlayın. Suyun içinde tam olarak haşlandıklarını düşündüğünüz anda kestaneleri süzdürün. Fazla sularını süzdükten sonra oda sıcaklığında birkaç dakika dinlendirdikten sonra tüketin.