Suda mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı

Kentte öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur nedeniyle çoğu ev ve iş yerini su bastı. Bir iş yerinin bodrum katını da su basması sonucu bir kadın mahsur kaldı. Durumun polise haber verilmesi üzerine mağazaya dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polis, kadını kurtardı.

Suya dalış yaptıktan sonra rögarı açarak araçların tahliye olmasını sağlayan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ASKİ) görevli Suat Bingöl, "ASKİ çalışanı olarak yapmam gerekeni yaptım. Vatandaşların güvenliği için canımı hiçe sayarak görevimi yaptım" dedi. Araç sahibi Numan Tatar ise, "Bir anda araçla ilerlerken kendimi suların içinde buldum. Görevliden Allah razı olsun, bizi kurtardı" diye konuştu.

Adana kent merkezinde etkili olan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum oluştu. Öğle saatlerinde deniz üzerinde görülen hortumun karaya ulaşmadan yaklaşık yarım saat sonra gözden kayboldu. Hortumu gören bazı vatandaşlar, paniğe kapılıp, sahilden uzaklaştı.

DHA,İHA



