Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir Şam’da Esed’le görüştü

Sudan Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Beşir, Şam ziyaretinde Esad’la bir araya geldi. Sudan Cumhurbaşkanlığından basına yapılan davette Beşir’in kısa bir yurt dışı ziyaretinden ülkeye dönüşünün ardından önemli açıklamaların yapılacağı belirtildi. Esad rejiminin haber ajansı SANA da Beşir’in Şam’a çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu. SANA, ziyarete ilişkin fotograflar da paylaştı. (AA)



