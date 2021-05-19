Sudan şekiller (Oyun)

Malzemeler: Plastik bardak, tenis topu. Malzemeler: İki adet kap, buz küpleri, su, maşa. 15 Malzemeler: Mum, sulu boya, fırça, kâğıt, su.

NASIL OYNANIR? Boş kâğıda mum ile istediğiniz şekilleri çizin. Hiçbir şey görünmese de aslında oradalar! Çocuğunuzdan sulu boya ile kâğıdı boyayarak gizli şekilleri ortaya çıkartmasını ve bulduğu her şeklin ismini söylemesini isteyin. Bu dedektiflik oyununa bayılacak! NOT: Kâğıda gizli harfler veya sayılarda çizerek oyunu çeşitlendirebilirsiniz.