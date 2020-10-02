Sude ismi kökenini Farsçadan alır. Sude ismi ülkemizde git gide popülerliği artan isimler arasında yer alır. Sude isminin anlamı kız dünyaya getirecek anneler tarafından merak ediliyor. Sude isminin anlamı nedir? ‘’Sude Naz isminin anlamı nedir?’’ sorularına vermiş olduğumuz cevaplar haberimizin detaylarında…

Sude isminin anlamı nedir? Sude ne demek?

Sude ismi kökeni Farsça’dan gelir. Sude ismi 3 farklı anlama gelmektedir. 1.sürmeli 2. boyanmış 3. Sürülmüş anlamlarına gelir.

Sude isminin özellikleri

Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

Düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

S: Hayal kurmak onun için çok eğlencelidir. Hayalperest bir kişiliğe sahiptir. Ve bunu yaparken aşırıya kaçmaktan hiç de çekinmez.

U : Durağan bir yapısı vardır. İşlerini aceleye getirmez yavaş yavaş sağlam yapmayı tercih eder.

D: Güçleri diğerlerine kıyasla yüksektir. Üstün güçlere sahiptirler. Çok hırslı bir kişilikleri vardır. Zorluklara karşı göğsünü siper etmek hoşuna gider. Kendini temsil noktasında güç esastır.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası çok karışıktır. Ani Çıkışları vardır. Üzüntülerini ve sevinçlerini de bir arada yaşayabilirler. Rahatsızlık duydukları konular çok nadirdir. İnsancıldırlar.

Sude ismini tek başına kullanmak istemeyenler bu ismin yanına genellikle Naz ismini kullanıyorlar. Beraber oldukça ahenkli olan Sude Naz isminin anlamı da merak ediliyor.

Sude naz isminin anlamı nedir?

Sude ismi boyalı sürmeli anlamına geliyor. Naz isminin anlamı ise kendini beğendirmek için yapılan davranış, cilve.” anlamına gelmektedir. Bu iki isim birleştiğinde güzel bir ahenk oluştururlar.







