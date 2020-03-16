Pratik Bilgiler Süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar? Süet ayakkabı temizleme yöntemleri

Süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar? Süet ayakkabı temizleme yöntemleri

Pratik Bilgiler

Süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar? Süet ayakkabı temizleme yöntemleri

Süet ayakkabı her dönemin modası ve oldukça fazla kullanılmaktadır. Gündelik hayatta kullanılan süet ayakkabılar oldukça fazla kirlenmekte ve üzerinde iz kalmaktadır. Eğer sizde süet ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar merak ediyor ve süet ayakkabı temizleme yöntemleri arıyorsanız "süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar, süet ayakkabı temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.

16 Mart 2020, Pazartesi 17:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Çok tercih edilen ayakkabı türleri arasında süet ayakkabılar yer almaktadır. Hem yaz hem de kış mevsiminde rahatlıkla kullanım sağlamaktadır. Sıklıkla kullanılan süet ayakkabılar dokusu nedeniyle çabuk kirlenir ve zor temizlenir. Eğer sizde süet ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar merak ediyor ve süet ayakkabı temizleme yöntemleri arıyorsanız "süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar, süet ayakkabı temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.

Süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar? Süet ayakkabı temizleme yöntemleri

Süet ayakkabı temizliğinde kullanılan özel materyaller bulunmaktadır. Bu materyaller, süet zımparası, nemli bezler, süet ayakkabı spreyleri ve süet ayakkabı fırçalarıdır. Eğer bu materyallere sahipseniz ayakkabınızı oldukça kolay temizleyebilirsiniz. 

Süet ayakkabı temizliği için evde uygun materyalleriniz yoksa bu konuda size nemli bezler yardımcı olacaktır. Süet ayakkabınızı temizlerken ıslak bez kullanmamaya özen gösterin. Nemli bezle kirli bölgeyi yavaş yavaş silebilirsiniz. 

İlgili Haberler
Ayakkabı nasıl temizlenir? Spor ayakkabı temizleme yöntemleri
İlgili Haberler
Dar gelen ayakkabı nasıl açılır? Sıkan ayakkabı nasıl genişletilir?

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Yasemin Candemir
Sıkı bir çene profili, genç bir cildin hiper yazılımı olma yolunda
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uzmanlar açıkladı: Islak çamaşır makinede ne kadar bekleyebilir?