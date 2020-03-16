Çok tercih edilen ayakkabı türleri arasında süet ayakkabılar yer almaktadır. Hem yaz hem de kış mevsiminde rahatlıkla kullanım sağlamaktadır. Sıklıkla kullanılan süet ayakkabılar dokusu nedeniyle çabuk kirlenir ve zor temizlenir. Eğer sizde süet ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar merak ediyor ve süet ayakkabı temizleme yöntemleri arıyorsanız "süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar, süet ayakkabı temizleme yöntemleri" haberimize göz atın.

Süet ayakkabılardaki lekeler nasıl çıkar? Süet ayakkabı temizleme yöntemleri

Süet ayakkabı temizliğinde kullanılan özel materyaller bulunmaktadır. Bu materyaller, süet zımparası, nemli bezler, süet ayakkabı spreyleri ve süet ayakkabı fırçalarıdır. Eğer bu materyallere sahipseniz ayakkabınızı oldukça kolay temizleyebilirsiniz.

Süet ayakkabı temizliği için evde uygun materyalleriniz yoksa bu konuda size nemli bezler yardımcı olacaktır. Süet ayakkabınızı temizlerken ıslak bez kullanmamaya özen gösterin. Nemli bezle kirli bölgeyi yavaş yavaş silebilirsiniz.

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