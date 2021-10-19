Görüntüsü ve rahatlığı oldukça iyi olan süet ayakkabıların temizlenmesi özen ve önem ister. Peki, süet botlar nasıl temizlenir? Süet ayakkabı temizleme yöntemleri...

SÜET AYAKKABI MAKİNEDE YIKANIR MI?

Süet ayakkabılar kesinlikle makinede yıkanmamalıdır. Süet ayakkabılarınızı makinede yıkarsanız eğer ayakkabının kumaşı derinleşir ve kalınlaşır.

SÜET AYAKKABI TEMİZLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ayakkabınızı ıslakken fırçalamayın.

Fırçalama işlemini tek yönde yapın.

Silerken fazla bastırmayın.

Güneş ışığında kurutmayın.

Ayakkabınızın içini kağıtla doldurarak şekil bozukluğunu önleyin.

SÜET AYAKKABI NASIL TEMİZLENİR?

Süet ayakkabılar temizlenirken mutlaka nemli bez kullanılmalıdır. Bezinizin mikrofiber olması ise tavsiye edilir. Çünkü mikrofiber bezler süete zarar vermeden temizleyebilir. Süet ayakkabı temizliğinde bu malzemelerden faydalanabilirsiniz:

Süet Ayakkabı Zımparası

Süet Ayakkabı Fırçası

Süet Ayakkabı Süngeri

Süet Ayakkabı Silgisi

Süet Ayakkabı Spreyi

Temizlik ve bakımına en çok özen gösterilmesi gereken ayakkabı açık renkli süet ayakkabılardır. Süet ayakkabı bakımı yapacaklar özenle ve çok hassas davranmalıdır. Süet ayakkabılar suya karşı çok hassastır. Süet ayakkabılarınızı temizlerken mutlaka kuru olmasına özen göstermelisiniz. Süet ayakkabı zımparası diğer materyallere göre daha az işlevseldir.

Süet ayakkabı temizleme süngeri, özel yapısı sayesinde yüzeylerde yarattığı statik etkiyle kir ve tozu uzaklaştırır. Süet ayakkabınızdaki tüyleri canlandırır. Süet ayakkabı temizleme süngeri süet ayakkabı bakımı için ideal bir üründür. Ayakkabı yüzeyini daha iyi temizlemek için temizleme köpüğü ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.

Süet ayakkabı silgisi, fırçalama işlemi bittikten sonra çıkmayan sürtme izleri için kullanılmaktadır. Lekeleri silerken fazla bastırmamaya özen göstermelisiniz.

Süet ayakkabınızın temizleme işlemi bittikten sonra ayakkabınızın içini kağıtla doldurarak şekil bozukluğunu önleyebilirsiniz. Süet ayakkabınızı nemli bezle ya da süngerle iyice temizledikten sonra kurumaya bırakınız. Kuruduğuna emin olduktan sonra süet ayakkabı temizleme spreyini 15 cm mesafe olacak şekilde ayakkabınıza eşit miktarda sıkınız ve tekrar kurumaya bırakınız. Artık ayakkabınızın daha güzel bir görünüme ulaştığını fark edeceksiniz.

SÜET BOT NASIL TEMİZLENİR?

Süet botlar; süet ayakkabı fırçası, süet ayakkabı süngeri ve süet ayakkabı spreyi ile rahatça temizlenebilmektedir. Süet ayakkabınızın kumaşına zarar vermemek için tek yapmanız gereken özenle ve çok hassas davranmanızdır. Süet ayakkabılar suya karşı çok hassastır. Süet botlarınızı temizlerken mutlaka kuru olmasına özen göstermelisiniz.

Adım adım süet ayakkabı temizleme işlemleri:

Bir süet fırçası al ve ayakkabılarının kuru olduğundan emin ol.

Kiri çıkarmak için ayakkabıyı hafifçe fırçala.

Sürtme izlerini çıkarmak için sertçe fırçala.

Sürtme izleri geçmezse silgi kullan.

Süet ayakkabı spreyini 15 cm mesafe ile ayakkabının her yerine sık.

Ayakkabıların şeklini bozmamak için kağıt veya ayakkabı kalıbı yerleştir.

Ayakkabıları en az bir gece kurumaya bırak.



