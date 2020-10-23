Yemek Orijinal tarif: Sufle tarifi

Orijinal tarif: Sufle tarifi

Yemek

Orijinal tarif: Sufle tarifi

Kafelerde yediğiniz sufleyi aratmayacak bir sufle tarifi istiyorsanız doğru yerdesiniz. Sevdiklerinize hazırlamak için sufle tarifi arıyor ya da sufle nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sufle yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

23 Ekim 2020, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
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Evde rahatlıkla yapabileceğiniz sufle tarifi ile kafede yediğiniz suflenin aynısını yapmanız mümkün. Sevdiklerinize hazırlamak için sufle tarifi arıyor ya da sufle nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Sufle yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Sufle tarifi

Sufle malzemeleri

  • 125 gram bitter çikolata
  • 125 ml süt
  • 3 adet yumurta(sarıları ve beyazları ayrılmış)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1,5 yemek kaşığı un
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı toz şeker

Sufle pişirme kaplarını yağlamak için;

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı kakao

Sufle servisi için;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri

Sufle yapılışı

Sütü ufak bir tencereye alın ve kaynayana kadar pişirin. İçine çikolata ilave edin. Çikolata eriyince ocaktan alın. Ayrı bir tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Un kavrulunca çikolatalı sütlü karışımı içine yavaş yavaş ilave edin. 2 yemek kaşığı toz şeker atarak sürekli karıştırın. Daha sonra 3 adet yumurta sarısını da ilave edin ve 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın. Derin bir kasede 3 adet yumurta beyazını bir cimcik tuz ile birlikte iyice köpürene kadar çırpın (kaseyi ters çevirdiğinizde akmaması lazım). Yağlanmış ve kakao kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şeklide harcı bölüştürün ve inceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edin.

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