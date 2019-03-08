Süfrajet (suffrage) nedir? Kadınlara oy hakkı ne zaman verildi?

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi kadınlar Kadınlar Günü. Kadınlar için küresel dayanışma, birlik ve beraberlik günü. İnternette kullanıcılar 8 Mart nedeniyle sıklıkla Süfrajet (suffrage) nedir? Süfrajet hareketinin kazanımları nelerdir? Kadınlara oy hakkı ne zaman verildi? soruları aratılıyor. İşte detaylar…

İngilizce “suffrage” kelimesinden gelen ve Türkçe’ye “kadınların oy müdacelesi” veya “süfraje” olarak çevrilen terim, 20. yüzyılın eşiğinde Birleşik Krallık’ta ortaya çıkan ve çeşitli yollarla kadınların başta seçme ve seçilme olmak üzere birçok hakkını savunan hareket için kullanılmaktadır. Temelde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasının gerekliliğini vurgulayan ve “kadınların oy hakkı savunucusu” veya süfrajet 1 olarak adlandırılan bu hareketin destekçileri, bu uğurda yıllarca mücadele ederek kadınlara oy hakkı verilmesini sağlamışlardır.

İngiltere’de Kraliçe Victorya (1837-1901) dönemi kadının toplumsal cinsiyet rollerinin tartışıldığı bir dönem olmuştur. O dönem İngiltere’sinin toplumsal cinsiyet rollerini belirleyen Victorian kadınlık anlayışı 19. yy sonunda orta sınıf kadınları arasında kadınlığın ve evcimenliğin simgesi haline gelmiştir. Geleneksellikten sanayi toplumuna dönüşen İngiltere’de kadının rolü yeniden belirlenmeye çalışılmıştır. Kadınları ev içi alanda tutmak için fikirler geliştirilmiş, "kadın evinin alanında yaşamaya devam etmelidir" anlayışı hakim olmuştu. Erkekler ise sosyal hayatın çevrelediği alanda yaşamalıydı.

20. yüzyılın başlarında Birleşik Krallık ve ABD’de pasif direniş, kamu toplantılarını bölme, açlık grevi yapma gibi yollarla kadınların seçme ve seçilme hakkını savunan, az çok organize olmuş radikal kadın hakları savunucuları süfrajet olarak nitelendirilmiştir. Zamanın Daily Mail gazetesi bunlara Sufrajet adını takmıştı. Süfrajet hareketleri ağırlıklı olarak orta sınıftan gelen kadınlar tarafından yürütülmüştür.

Süfrajetler Birleşik Krallık'ta bulaşıcı hastalıklar yasası olan Contagious Diseases Acts’ın karşıtlarından meydana gelmiştir. 1903 yılında Emmeline Pankhurst Birleşik Krallık'ta radikal kadın hareketi olan, ilerleyen yıllarda ise protestolar ve açlık grevleriyle dikkat çeken Kadınların Sosyal ve Politik Birliği’ni (Women’s Social and Political Union/ WSPU) kurmuştur. Kızı Christabel Pankhurst Birleşik Krallık'ta kadınların seçme ve seçilme hakkı için savaşan önder süfrajetlerden biri olmuştur.

1910 yılında amacı kadın haklarının genişletilmesi olan yasa tasarısının düşmesinden sonra vitrinler taşa tutulmuş, yangın çıkarılmış, kamusal binalara bunlar arasında İngiltere’nin en önemli manastırı olan Westminster Abbey de bulunan manastıra bombalı saldırılar düzenlemişlerdir. 1913’te Emily Davison protesto amacıyla kendini, düzenlenen bir at yarışında Birleşik Krallık Hükümdarı V. George’un atının önüne atmış ve birkaç gün sonra da ölmüştür. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla Birleşik Krallık'ta kadınların oy hakkı kampanyaları geçici olarak durmuştur.

Alice Paul ve Lucy Burns Amerika Birleşik Devletleri’nde “Kral Wilson” unvanı verilen Amerika başkanı Woodrow Wilson’a karşı bir dizi protesto hareketi yürütmüştür. 1916 Haziran ayında Alice Paul tarafından kurulan Ulusal Kadınlar Partisi’nin (National Woman’s Party/NWP) birçok üyesi 1917 -1919 yılları arasında tutuklanmıştır.

Savaş sonucu oluşan işçi eksikliği, hem ABD`de hem de Birleşik Krallık'ta kadınların kamusal hayattaki birçok alanda olan varlığını güçlendirmiştir. Bunun sonucu olarak da kadınların seçme ve seçilme hakkının kabulü gerçekleşmiştir.

1919 ve 1920 yıllarında ABD’de (ABD Anayasası 19. Ek Madde) ve 2. Temmuz 1928’den itibaren Birleşik Krallık'ta kadınların seçme ve seçilme hakkının değiştirilmesiyle kadın hareketleri amacına ulaşmıştır.