ABD Başkanı Donald Trump, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklamasını sosyal medyadan yaptı.

ABD Başkanı saldırının ardından "İran asla savaş kazanmadı ve asla müzakereyi kaybetmedi" açıklamasında bulundu.

Süleymani'den İran'da hem korkulduğunu hem de nefret edildiğini belirten Trump, "Süleymani, İran'daki birçok protestocunun ölümünden sorumlu. Daha önce öldürülmeliydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, tatil yaptığı sırada İran'ın üst düzey komutanlarına yönelik operasyon talimatı vermiş, bu sabah saatlerinde Bağdat'a füze saldırısı düzenlenmişti.

Saldırının ardından aralarında İran'ın efsane komutanı Kasim Süleymani hayatını kaybetmişti