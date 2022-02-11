Türkiye Suit otelde yakalandılar! 2’si kadın 5 kişi...

Suit otelde yakalandılar! 2’si kadın 5 kişi...

Türkiye

Suit otelde yakalandılar! 2’si kadın 5 kişi...

Samsun’da polisin takibi sonucu suit otelde uyuşturucuyla yakalanan 2’si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Otel adasında 20.02 gram bonzai, 5,17 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

11 Şubat 2022, Cuma 18:42 Son Güncelleme:
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Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’ndeki bir suit otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından yapılan takip ve çalışma sonucu suit otele baskın düzenledi. Otel adasında 20.02 gram bonzai, 5,17 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili otelde bulunan E.T.(31) adlı genç kadın ile M.K.(38) ve M.T.(33) gözaltına alındı. M.T.’nin üzerinde 0.27 gram metamfetamin ve 1 adet sentetik ecza, E.T. adlı kadının ise üzerinde 5.81 gram bonzai ve 1.82 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Ayrıca E.T. adlı kadının evinde arama yapan polis 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili N.K. (20) adlı genç kadın da gözaltına alındı. N.B.’nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve esrarlı sigara ele geçirildi. N.K. adlı kadın ile E.T. adlı kadın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, E.T. adlı kadın ile M.K. ve M.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

İHA

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