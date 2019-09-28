Şükran Ovalı 'Evlat' oyununun gelirini çocuklara bağışladı

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Caner Erkin’in de eşi olan Şükran Ovalı, oyundan kazanacağı tüm parayı Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına bağışladı.

OYUN TARİHLERİ

Oyun tarihleri şöyle: 4 Ekim Zorlu PSM, 9 -19 Ekim Uniq Hall, 31 Ekim Das Das , 9-26 Kasım Uniq Hall, 13-27 Aralık Uniq Hall.

Bu haberi de okudular Şükran Ovalı'nın ensesinde Mihran Ela var