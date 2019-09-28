Şükran Ovalı 'Evlat' oyununun gelirini çocuklara bağışladı
Onur Saylak, Şükran Ovalı, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan’ın rol aldığı tiyatro oyunu ‘Evlat’ 4 Ekim’de perde açıyor
Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Caner Erkin’in de eşi olan Şükran Ovalı, oyundan kazanacağı tüm parayı Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına bağışladı.
OYUN TARİHLERİ
Oyun tarihleri şöyle: 4 Ekim Zorlu PSM, 9 -19 Ekim Uniq Hall, 31 Ekim Das Das , 9-26 Kasım Uniq Hall, 13-27 Aralık Uniq Hall.
Bu haberi de okudularŞükran Ovalı'nın ensesinde Mihran Ela var