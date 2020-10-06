Şükran Ovalı: Kızımla yeniden doğdum

Annelikten sonra hayata bakışınız nasıl?

Mihran’la birlikte birçok düşüncem, olaylara yaklaşımım, hayata bakış açım değişti. Ömrümün geri kalanında en çok kızımı sevecek olmak ne güzel bir hafiflik. Onunla yeniden doğdum.

Oyunculuğu bırakacak mısınız?

Öncelikle kızıma iyi örnek olmak için çalışan bir kadın olmaktan vazgeçmeyeceğim. Sete döndüğümde Mihran iki aylıktı. Şimdi ‘Evlat’ oyununa devam ediyorum.

Mihran ismine nasıl karar verdiniz?

Rüyamda gördüm. İsmiyle geldi. Mihran, güneşin hazinesi demek. Aynı zamanda ırmak ve nehir anlamına geliyor. Çok güçlü ve anlamlı.

İkinci çocuk düşünceniz var mı?

Çocuk geleceği zamanı kendi seçer.

Kilo eleştirileri için ne düşünüyorsunuz?

Kadınlara yapılan psikolojik şiddet can sıkıyor. 2020’de bunları konuşuyor olmak çok utanç verici.

Formda bir vücuda sahipsiniz. Nasıl başardınız?

Zayıf olmak aslında bir başarı değil. Bir kadının kilolu olması başarısından hiçbir şey eksiltmez. Hamilelik sürecinde aldığım kilolarımdan dolayı bir mutsuzluk asla yaşamadım. Doğum sonrasında özellikle uğraş içerisinde olmadım. Ben oyuncuyum, karakterin getirdiği tüm sorumluluğu da tümüyle sahiplenmeye hazırım.

Çocuk sonrası evlilikte neler değişti?

Çocuk bizi daha da kenetledi, güçlendirdi. Aile olmak çok kıymetli. Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım.



















