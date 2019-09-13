Şükran Ovalı: Setleri çok özledim

Şükran Ovalı, Ağustos 2018’de kızı Mihran Ela’yı dünyaya getirmişti. Doğum sonrası sadece ‘Ufak Tefek Cinayetler’e konuk oyuncu olan Şükran Ovalı, “Setleri ve mesleğimi çok özledim” dedi.

'7 EKİM'DE PERDE AÇACAĞIZ'

Sonra ekledi:

“7 Ekim’de ‘Evlat’ adlı tiyatro oyunu ile Zorlu PSM’de perde açacağız. Partnerim; Onur Saylak.” Oyunun yönetmeni İbrahim Çiçek.

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