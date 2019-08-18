Şükran Ovalı tiyatroya dönüyor
Şükran Ovalı, tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor
Şükran Ovalı tiyatroya dönüyor
Şükran Ovalı, tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanıyor.
Ovalı, Florian Zeller’in ödüllü oyunu “Evlat”ın kadrosuna katıldı. Hira Tekindor’un Türkçeye çevirdiği, İbrahim Çiçek’in yönetmenliğini üstlendiği “Evlat”ta Ovalı’nın yanı sıra Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan rol alacak. Oyun, ailesi boşanma kararı alan bir gencin yaşadığı sıkıntıları konu alıyor.