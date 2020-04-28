Şükran Ovalı ve Caner Erkin çiftinin muhteşem villası ortaya çıktı
Futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı'nın Beykoz'daki villasının detayları ortaya çıkmaya başladı.
28 Nisan 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Emirgan’dan Beykoz’a taşınmıştı. Çiftin kızları Mihran Ela ile yaşadığı villanın bazı detayları Şükran Ovalı’nın Instagram hikayesinde ortaya çıktı. Oyuncunun trambolinde zıplarken paylaştığı videoda ormana bakan geniş bahçeli şık ev, yüzme havuzu ve yerdeki taşlara yazılmış Ş-C harfleri dikkat çekti.