Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı, Emirgan’dan Beykoz’a taşınmıştı. Çiftin kızları Mihran Ela ile yaşadığı villanın bazı detayları Şükran Ovalı’nın Instagram hikayesinde ortaya çıktı. Oyuncunun trambolinde zıplarken paylaştığı videoda ormana bakan geniş bahçeli şık ev, yüzme havuzu ve yerdeki taşlara yazılmış Ş-C harfleri dikkat çekti.



