Magazin Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den yatak pozu

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den yatak pozu

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Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den yatak pozu

Üç yıl önce evlenen futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesaplarından yatakta vücutlarını yastıklarla kapattığı pozlarını paylaştı.

13 Aralık 2020, Pazar 09:14 Son Güncelleme:
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Oyuncu Şükran Ovalı, 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlendi. 2018'de kızı Mihran Ela’yı kucağına alan Ovalı, setlere de ara verdi. Zaman zaman eşi Caner Erkin’le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Şükran Ovalı, dün yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Ovalı, yatak pozlarını sosyal medyada yayınladı. Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

2018'de evlendiler

2017'de Roma'da evlenen, 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan çift mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ama Erkin'in anlattığına göre bu evlilik hiç de öyle kolay olmamış.

'Beni çok reddetti'

"Beni çok reddetti" diyen ünlü futbolcu, güzel oyuncuyu ikna edebilmek için meğer çok uğraşmış. Erkin, "Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu" demişti.

Çift, Ağustos 2018'de dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile Beykoz'da oturuyorlar. Çift, servet değerindeki villalarının havuza komşu olan bölümünün çatısına isimlerinin baş harflerini yazdırdı.


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