Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in bebeği Mihran Ela'nın durumu nasıl?

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in bebeği Mihran Ela'nın durumu nasıl? Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin 4 aylık bebeği Mihran Ela, kalp ritminde bozukluk olduğu için önceki gün yoğun bakıma alınmıştı. Peki Mihran Ela'nın sağlık durumu nasıl?