Şükran Ovalı ve Caner Erkin'in bebeği Mihran Ela'nın durumu nasıl?
Futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin 4 aylık bebeği Mihran Ela, kalp ritminde bozukluk olduğu için önceki gün yoğun bakıma alınmıştı. Peki Mihran Ela'nın sağlık durumu nasıl?
Şükran Ovalı'nın yakın arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansu Tosun, önceki akşam Bebek Lucca'da görüntülendi.
Eşini arkadaş grubuyla birlikte gönderen Erkan Kolçak Köstendil, "Yeni filmimizin montajı var. Ben oraya geçiyorum. Cansu eve gidiyor" dedi.
'İYİYE GİDİYOR'
Başarılı oyuncu, yakın dostu Şükran Ovalı'nın kızı Mihran Ela'nın sağlık durumunun sorulması üzerine, "Şükran'la konuşuyoruz. Durumu daha iyiye gidiyor" açıklamasını yaptı. (Milliyet)
Haberin fotoğrafları için tıklayınCaner Erkin ve Şükran Ovalı'nın bebeği yoğun bakımda