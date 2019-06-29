Eski eşler Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'le Asena Atalay'ın nafaka krizinin çözüme kavuşması Şükran Ovalı'yı sevindirdi.

'MUTLU RUH HALİ'

Oyuncu, Asena Atalay'la 3 yıldır süren çekişmeli nafaka davasında yüzü gülen eşiyle dün manidar bir paylaşıma imza attı. Şükran Ovalı, Caner Erkin'le sarmaş dolaş pozunu İngilizce "Mutlu mod (ruh hali)" notuyla paylaştı. İkilinin bu romantik pozu, Asena Atalay'a gönderme olarak yorumlandı.

ŞÜKRAN'DAN ASENA'YA GOL

Oğlu Çınar için aylık 50 bin lira isteyen Asena Atalay'ın aylık 3 bin lira nafaka almasına hükmedilen davanın ertesi günü Şükran Ovalı'dan böyle bir hamle gelmesi "Şükran'dan nispet pozu" dedirtti.

Aşklarını 2017'de Roma'da nikah masasına taşıyan ünlü çiftin mutluluğu, pek çok kez Asena Atalay'ın açtığı davalarla sekteye uğramıştı. Şükran Ovalı, dün eşiyle yaptığı paylaşımla da Asena Atalay'a golünü atmış oldu.

(Takvim)