Şükran Ovalı, Instagram hesabından eşi Caner Erkin'in çocukluk fotoğraflarını yayınladı. Güzel oyuncu, doğum günü paylaşımına, "İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki tanıdım o kocaman kalbini, iyi ki gördüm eşsiz merhametini.

Seni gerçekten tanıyanlar bilir ki gülmek, güldürmek, senin işin. Neşen, kahkahan eksilmesin hiç. Sen hep başımızda ol canım eşim. Binlerce şükür yollarımız kesişti ve iyi ki vazgeçmedin benden.

Bak şimdi biz olduk, aile olduk. Sana çok aşığım. O güzel yüreğinden geçen her şey olsun. Seni çok seviyorum. Nice yıllar beraber olalım sağlıkla, huzurla. Kalbimiz gibi olsun ömrümüz" notunu yazdı.

İşte Şükran Ovalı'nın o paylaşımı: