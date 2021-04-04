Şükriye Bulgurcu’nun sır ölümü!

İstanbul’da oyuncu Şükriye Bulgurcu’ya (28) önceki gün ulaşamayan arkadaşları hasta olabileceğini düşünerek Küçükçekmece’deki evine gitti. Şükriye’nin telefonu evin içinde çalıyor ancak kapı açılmıyordu. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları, salonda Bulgurcu’yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Şükriye’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bulgurcu’nun evinde hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü’nden uzman ekipler inceleme yaptı. Evin kapısı içeriden kilitliydi. Bu detay evde Şükriye’den başka kimsenin olmadığını gösteriyordu. Evde herhangi bir boğuşma izi de yoktu. Yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Genç kadının vücudunda darp ve herhangi bir yara da yoktu. Şükriye’nin ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak girdi. Bulgurcu’nun cenazesi savcının talimatıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Genç kadının ölümündeki sır perdesini, yapılacak detaylı otopsi aralayacak.