Türkiye Şükriye Bulgurcu’nun sır ölümü!

Şükriye Bulgurcu’nun sır ölümü!

Türkiye

Şükriye Bulgurcu’nun sır ölümü!

İstanbul’da önceki gün gizemli bir ölüm gerçekleşti. 28 yaşındaki oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü olarak bulundu.

04 Nisan 2021, Pazar 08:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul’da oyuncu Şükriye Bulgurcu’ya (28) önceki gün ulaşamayan arkadaşları hasta olabileceğini düşünerek Küçükçekmece’deki evine gitti. Şükriye’nin telefonu evin içinde çalıyor ancak kapı açılmıyordu. Kapıyı kırarak içeri giren arkadaşları, salonda Bulgurcu’yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Şükriye’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bulgurcu’nun evinde hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü’nden uzman ekipler inceleme yaptı. Evin kapısı içeriden kilitliydi. Bu detay evde Şükriye’den başka kimsenin olmadığını gösteriyordu. Evde herhangi bir boğuşma izi de yoktu. Yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Genç kadının vücudunda darp ve herhangi bir yara da yoktu. Şükriye’nin ölümü kayıtlara ‘şüpheli’ olarak girdi. Bulgurcu’nun cenazesi savcının talimatıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Genç kadının ölümündeki sır perdesini, yapılacak detaylı otopsi aralayacak.

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yeni AKM çok iddialı
Şirin Sever
Rauf Tamer
Cazip pazar
Rauf Tamer
Erkut Can
Beğenmediniz mi? Yeni gündem verelim
Erkut Can
Hakan Çelik
Türk lobisinin etkisizliği üzerine
Hakan Çelik
Murat Gülderen
24 saat açık kütüphaneler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Denetim mi? ‘Beş sene sonra gel...’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Şenol Hoca'nın mesajları
Murat Çelik
Banu Şen
Daha 17'sinde karnındaki bebeğiyle katledilen Sezen'e
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ankara’da 'Breaking Bad' gerçek oldu! Hastasını torbacı yapmış…