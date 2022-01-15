Futbol Şükrü Hanedar, Eyüpspor ile görüşüyor

Şükrü Hanedar, Eyüpspor ile görüşüyor

Futbol

Şükrü Hanedar, Eyüpspor ile görüşüyor

Galatasaray'da uzun yıllar Fatih Terim'in ekibinde yer alan idari direktör Şükrü Hanedar Eyüpspor ile sportif direktörlük görevi için görüşüyor.

15 Ocak 2022, Cumartesi 12:32 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'da Fatih Terim'i n ayrılığı sonrasında istifasını açıklayan Şükrü Hanedar TFF 1. Lig'e gidiyor. Fatih Terim'in yanında uzun yıllardır görev yapan Hanedar Eyüpspor'la sportif direktörlük görevi için görüşüyor.

Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından Şükrü Hanedar görevinden istifa etmişti. Hanedar, Fatih Terim'in Fiorentina yıllarında da hocayla birlikte İtalya'da görev yapmıştı. (Fanatik)

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