Şükrü Özyıldız davasında dosya bilirkişide

Şükrü Özyıldız, rol aldığı 'Kış Güneşi' isimli dizinin yurtdışı gelirlerinden pay alamadığı gerekçesiyle Endemol Medya’ya açtığı davayı kazanmıştı. 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne yeniden dilekçe veren Özyıldız, davada alınan bilirkişi raporunda diziye ait yurtdışı gelirlerinin kendisinden gizlendiğini iddia ederek, “Şirketin 40 bin dolar daha ödemesi gerekir” demişti.

Dilekçenin kabulünün ardından yeninden görülen davanın bugün yapılan duruşmasına tarafları temsilen avukatları katıldı.

BİLİRKİŞİ BELİRLEYECEK

Beklenen yazıların gelmediği duruşmada mahkeme, yazıların beklenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca aldığı ara kararla dosyanın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu konusunda bir uzman bilirkişi ile Mali Müşavir bilirkişisine gönderilerek, Şükrü Özyıldız’ın talep edebileceği tazminat miktarının belirlenmesine karar verdi. Damla GÜLER / Milliyet.com.tr







