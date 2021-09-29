Şükrü Özyıldız haklı bulundu! '60 bin TL alması gerekir'

Şükrü Özyıldız, yeniden mahkemeye başvurarak Kış Güneşi adlı dizinin yurt dışı gelirinin yüzde dört ve KDV’sinin kendisine verilmediğini iddia ederek yeniden dava açtı. İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada mahkeme dosyayı bilirkişiye göndererek, Şükrü Özyıldız’ın alacaklı olup olmadığının tespitini istemişti. Bilirkişi raporu önceki günlerde dava dosyasına ulaştı.

'ÖDENMESİ GEREKEN MİKTAR 60 BİN TL'

Hazırlanan raporda, Endemol Medya Şirketi’nin Özyıldız’a ödeme yaptığına dair herhangi bir belge olmadığı belirtildi.

Şirketin dava konusu dizinin yurt dışı satışı geliri olarak 2019 ve 2020 yıllarında gelir kaydı olduğu belirtilen raporda, “Bu kaydın geliri toplamda 3 milyon 584 bin 592 TL 29 kuruştur. Tarafların imzaladığı sözleşmede oyuncu Şükrü Özyıldız’ın yüzde dört pay alması gerekmektedir. Oyunculuk bedelinden 31 Ocak 2017 tarihinde kesilen serbest meslek makbuz bedelinin düşürülmesinden sonra Şükrü Özyıldız’a ödenmesi gereken miktar 60 bin 808 TL 69 kuruş olabilir” denildi.



