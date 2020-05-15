Şükrü Özyıldız: Hayatta kalmaya çalışıyorum

Şükrü Özyıldız konuk olduğu ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Karantina günlerini şöyle anlattı:

Psikolojik açıdan hayatta kalmaya çalışıyor, yeni uğraşlar arıyorum. Temizliğe sardım, tavanları bile süpürdüm. 2 haftadır da yemeğe dadandım. Bu konuda biraz dikkatsiz davranıyorum. Günde bir kavanoz fıstık ezmesi yiyorum. Artık kendi ekmeği kendim yapar hale geldim.

"Anı yaşıyorum"

Şükrü Özyıldız şunları söyledi:

“İlişkide kriz anlarında alfayım (lider ruhlu, iddialı, korumacı). Fazla hayal kuruyorum, dengeyi bulmam lazım. Çiftlerin birbirine hakaret edip sonra da ‘Çok aşığım’ demelerine inanmıyorum. Benim de güzel sevilmediğim oldu. Hayal kırıklığına çok uğradım.”

“Hiperaktiflikte 10 üzerinden 9’um. En büyük sıkıntım; karantinada yeteri kadar yorulamamak.”

“Birikim yapmaya odaklı değilim, anı yaşıyorum.”

Lokantada nasıl şok oldu?

Genç kızların kalbinde taht kuran 32 yaşındaki oyuncu, aldığı en ilginç teklifi şöyle açıkladı: “Bir lokantada sevgilim ile oturuyordum. Bir genç yanıma gelip 5 adım arkasındaki kızı gösterdi. ‘Sevgilimin en büyük hayali; seninle 15 dakika baş başa kalmak. Evimiz de çok yakın’ dedi. Şok olduk. Ben, sevgilisi ile eve gideceğim, o da benim kız arkadaşımı oyalayacak. ‘Müsait değiliz’ diyerek lokantadan kaçtık.”



