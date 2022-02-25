Sukulent saksısı ne zaman değiştirilmeli?

SUKULENT SAKSISI NE ZAMAN DEĞİŞTİRİLMELİ?

Sukulentlerinizi büyütmek istiyorsanız saksı değiştirme işlemi ile başlamanız gerekiyor. Saksı değiştirmek için en iyi zaman ilkbahar ve yazdır. Bitkiler büyüme modunda oldukları için bu süreçte karşılaşabilecekleri her türlü zararı kolaylıkla atlatabilirler.

Sukulentleri saksı değiştirmemenin tehlikesi, büyümelerini engelleme riskinizdir. Köklü bitkiler çürümeye başlar, gerekli besinleri ve suyu ememez. Bitki yavaş yavaş solmaya ve ölmeye başlar. Sukulentleriniz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa, onları daha büyük bir saksıya alın.

SAKSI DEĞİŞİMİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Bitkinin uykuda olmadığı zaman saksı değiştirilmeli. Yaz aylarında uykuda olan bazı çeşitler olmasına rağmen, uyku dönemi tipik olarak kıştır. Yetiştirdiğiniz sukulent çeşitlerinin dinlenme dönemini öğrenin.

Sukulentleriniz için doğru saksı veya kap türünü seçmek istiyorsanız pişmiş toprak, seramik, plastik, taş, ahşap veya diğer malzemelerden oluşmaktadır. Seçtiğiniz saksı/kabı iyi bir drenaj sağladığı ve kapalı bir kap olmadığı sürece sukulentleriniz mutlu olacaktır.

SAKSI BOYUTU NE OLMALI?

Doğru boyutta saksı veya kabı seçmek istiyorsunuz, bu nedenle önümüzdeki iki yıl boyunca bitkinize hizmet edecek kadar büyük olduğundan emin olun. Yeni saksının boyutuna karar vermenin en iyi yolu, mevcut saksı çapına veya uzunluk/genişliğe 2-3 santim eklemektir. Örneğin, 8 santimlik bir saksıdaysa, bitkilerin büyümesi için yeterli alana sahip olduğundan emin olmak için 10 santimlik bir saksı seçmelisiniz.

TOPRAK SEÇİMİ

Bahçıvanlar, büyüyen bitkilerin toprakları ve diğer bileşenleri için kendi tercihlerine sahiptir. Akılda tutulması gereken en önemli şey, iyi drenaj sağlamak için gözenekli ve kumlu bir toprağa ihtiyacınız olmasıdır.



