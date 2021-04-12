Şükür duası nedir, nasıl yapılır?

Hatim Duası Nedir?

Ramazan ayı oldukça faziletli bir ay olduğu için ve yapılan her hayır, her ibadet daha fazla faziletli olduğu için Müslüman kişiler Ramazan ayında en az bir hatim yapmaya özen göstermektedirler. Özellikle Kuran’ın hatim edilmesi Kadir gecesine denk getirilir. Kadir gecesi Kuran’ın indirildiği gece olmasıyla özel bir gecedir. İlk kez Kuran’ı hatmeden kişi olan Resulallah (sav)’in ardından tüm sahabeler de devam ederek sünneti devam ettirmiştir.

Kuran okunmasının önemi hem Allah tarafından Kuran-ı Kerim’de bildirilmiştir hem de birçok hadis ile Resulallah (sav) bizlere belirtmiştir. Bir kişinin Kuran’ı hatmetmesinin ardından o kişiye altmış bin meleğin istiğfar edeceğini Resulallah bildirmiştir. Daha çok sayıda fazileti olan hatim işleminin ardından da dua yapılır ve bu duaya hatim duası denilir.

Hatim Duası Nasıl Yapılır?

Hatim yapıldıktan sonra iki farklı şekilde hatim duası yapılır. Öncelikle hatimin ardından kişi Allah rızası için namaz kılar. Ardından kıbleye dönük bir şekilde hatim duasını yapar. Bunun dışında ise Kuran-ı Kerim okunmasının ardından direk kıbleye dönerek hatim duası yapılabilir.

Hatim duasının yapılmasındaki bu farklılıkların herhangi bir önemi yoktur. Kişi Allah rızasını kazanmak için namaz kılıp kılmamayı kendi seçer ve hiçbir zorunluluk yoktur. Namaz kılınırsa namazın ardından henüz secdeden kalkılmadan hatim duası okunur. Namaza kılacak durumu olmayan kimseler de kıbleye doğru dönerek hatim duasını yapabilir. Hatim duasıyla beraber kişi dilerse istihare duası, hacet duası da yapabilir.

Hatim duasını okumaya başlamadan önce kişi duaların kabul olma şartlarını gerçekleştirir. Bunun ardından hatim duasına başlarken Allah’a hamd edilmelidir. Daha sonra Resulallah (sav) için salavatlar getirilmelidir. Kelime-i şehadetler eşliğinde kısa sureler üçer defa okunabilir. Ardından besmele çekilerek hatim duası edilir.

Ramazan Ayında Hatim Duasının Okunmasının Faziletleri

Kuran okunmasının çok büyük faziletlidir. Devamlı olarak bir Müslüman Kuran okumalıdır. Allah Kuran’dan yüz çeviren kişilere lanet etmektedir. Kuran okumanın fazileti ve önemi hakkında çok sayıda hadis ve ayet bulunmaktadır. Ahirette Kuran okuyan ve devamlı surette okuyan kişi için Kuran dile gelip Allah’tan o kişinin kendisini okuduğunu ve o yüzden azaptan kurtulmasını ister.

Kuran okuyan kişi ateşten korunur. Allah Kuran okuyan ve onun ile amel eden kişinin annesine ve babasına taç giydirir ve Kuran kişilerin azaptan kurtulmasına vesile olur. Özellikle Ramazan ayında okunması, hatmedilmesi ve hatim duasının yapılması çok faziletlidir.

Hatim Duası Okumanın Faydaları

Hatim duası ile kişiler Muhammed (sav)’e, ehli beyte ve ashabına salatta bulunur ve bunun faziletini alır.

Allah’ın izni ile kişinin hem Kuran okumasını hem de diğer ibadetlerin kabul olur.

Allah’ın izni ile kişinin yapmış olduğu tövbeler kabul edilir ve kişinin günahları affolunur.

Allah’ın izni ile kişi kıyamet gününde Kuran’ı kendisi için şahit kılmış olur.

Kişi hem kendisinin ruhuna hem de ölmüş yakınlarının, sevdiklerinin ruhuna Kuran’ın şifasını göndermiş olur.