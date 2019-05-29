Sulama borusu patlayınca tarlalar su altında kaldı

Mollahamza Mahallesi’nde Atatürk Barajı’ndan Suruç Ovası’na su taşıyan toprak altındaki boru henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Tazyikle akan su, yaklaşık bin dönüm pamuk ekili arazide zarara neden oldu.

10 DÖNÜM EKİLİ PAMUK ZARAR GÖRDÜ

Çiftçi Yunus Doğantürk, yaptığı açıklamada, köydeki arazilerin su altında kaldığını, kendisinin de 10 dönümde ekili pamuğunun zarar gördüğünü söyledi.

Mustafa Karahan da 30 dönüm pamuk ekili arazisinin zarar oluştuğunu aktararak "Bir yıllık emeğimiz suya kurban gitti. Mağdur olduk. Zararımız büyük." diye konuştu.

AA