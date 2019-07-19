Sulama kanalına düşen 5 yaşındaki Tuğba öldü

Olay, öğleden sonra, Oyratlı köyünde meydana geldi.

Özlem Çolak beraberinde kızı Tuğba ile birlikte tarlaya gitti. Annesi bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı.

Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sırasında küçük Tuğba, sulama kanalında bulundu.

Sudan çıkarılan küçük Tuğba’nın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Tuğba Çolak’ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Bu sırada olayı duyup hastaneye gelen ve küçük kızın ölüm haberini alan akrabaları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA