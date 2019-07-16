Sulama kanalında feci kaza! Çoban görünce ortaya çıktı

Bu sabah Denizli'nin Pamukkale ilçesinde koyunlarını otlatan bir çoban, sulama kanalının içinde otomobil görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan destek istedi. İtfaiye ekipleriyle birlikte yapılan incelemede, araçta 2 kişinin cesedi bulundu.

PİKNİKTEN DÖNÜYORLARDI

Çalışma başlatan itfaiye ekibinin balık adamları, kanal içine girerek otomobilin sürüklenmemesi için halatlarla bağladı. Ayrıca kanal önüne file çekildi.

Ramazan Sözer ve Yusuf Özer

İtfaiye ekipleri, yan duran ve içi suyla dolan otomobildeki sürücü Ramazan Sözer (53) ile arkadaşı Yusuf Özer’in (45) cesedini çıkardı. Ardından otomobil çekiciyle kanaldan çıkarıldı.

Otomobilde, içki şişesi ile piknik malzemeleri bulundu. Otomobildeki iki kişinin piknik yaptıktan sonra otomobille dün akşam saatlerinde dönüşe geçtiklerinde kaza yapıp kanala uçtuklarının sanıldığı belirtildi.

DHA