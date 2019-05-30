Sulama kanalında sürüklen çocuğu bez bebek zannettiler!

Olay, dün Hatay Dörtyol'da meydana geldi. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenirken gördükleri kız çocuğunu kurtarıp sağlık ekiplerine haber verdi.

Bilinci kapalı, nabzı düşük olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede duran kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırılan çocuk, Samandağ Güney Park Hastanesi’ne sevk edildi.

'MOSMOR OLMUŞTU'

Tarım işçisi bir ailenin çocuğu olduğu belirlenen R.D.’yi sudan kurtaran Mustafa Memili, "Kız kardeşim ve yeğenimle birlikte akşam saatlerinde kanal kenarında oturuyorduk. Kız kardeşim suyun içerisinde bir bez bebek sürüklendiğini söyledi. Yeğenim elini uzattığın da bebeğin, çocuk olduğunu fark ettik. Hemen çıkarttık. Bilinci kapalıydı, mosmor olmuştu. İlk müdahaleyi yapıp ambulans çağırdık. Gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı" dedi.

Sedat İSKENDEROĞLU/ DHA