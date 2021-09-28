Türkiye Sular 10 metre çekildi! Bölgede tedirginlik

Sular 10 metre çekildi! Bölgede tedirginlik

Türkiye

Sular 10 metre çekildi! Bölgede tedirginlik

Ardahan-Kars sınırında bulunan Çıldır Gölü'nde sular 10 metre kadar çekildi. Göldeki çekilme yöre balıkçılarını da olumsuz etkiledi.

28 Eylül 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Ardahan kent merkezine 45 kilometre mesafedeki, kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nde, son haftalarda mevsimsel kuraklığın etkisiyle su seviyesi kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. 124 kilometrekarelik alanıyla kış turizminde oldukça önemli yer tutan ve doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlayan gölde su seviyesinin azalması, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Van Gölü'nden sonra Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü olan, 40’a yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Çıldır Gölü’nde meşhur sarı sazan balığı avlayan Atanur Dursun, suların çekilmesi ve kirlilik dolayısıyla bu yıl avladıkları balık sayısında da azalma olduğunu belirterek şunları söyledi:

Çıldır Gölü hem milletimiz için hem ülkemiz için çok önemli bir göl. Burada turizm yapılıyor, bölgede yaşayanların geçim kapısı. 42 yıldır balıkçılıkla uğraşıyorum. Eskiden gölde daha iyi balık vardı. Göl daha temiz ve sular yüksekti, çok iyi balık avlıyorduk. Şimdi gölde kirlenme oldu ve su seviyesi düştü. Artık çok az balık avlayabiliyoruz. Bu durum bizi üzüyor."

DHA

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