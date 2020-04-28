Sular altında kalan okulun zararı 4 günde ödendi

İzmir’de faaliyet gösteren İstek İzmir okulları, bu selden nasibini aldı. Özellikle okulun yemekhane, spor salonu, yüzme havuzu, atölye ve bilgisayar laboratuvarlarının olduğu bodrum katında hasar çok fazlaydı. Fakat okulun diğer zarar gören işletmelere göre en büyük şansı ise sigortalı olmasıydı. Sel baskınından sonra sigorta şirketinin de konu ile yakından ilgilenmesiyle birlikte okulun zararı 4 gün içerisinde ödendi ve okul bir aya kalmadan gerekli onarımlar yapılarak eğitime başladı.

İstek İzmir okullarından bir yetkili su baskınından sonra zararın karşılanmasına kadar hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek, “Sigorta şirketimiz bu süreçte hep yanımızdaydı. Gerekli onarımı yapıp iki hafta içerisinde öğrencilerimize kapılarımızı yeniden açtık. Alt katımızı ise 1 ay sonra kullanmaya başladık” diyerek sigortanın iş yerleri için ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

İstek İzmir Okulları’nın broker'liğini yapan Gülsoy Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Gülsoy ise konuyu değerlendirirken, “Müşterimizle işbirliği içinde baştan doğru bir poliçe ve doğru bir şirket ile çalışmanın avantajını bu hasarda bir kez daha anlamış oldu” diye konuştu.

Ekspertiz 1 günde bitti

İzmir’de yaşanan aşırı sağanak yağışı ile birlikte, denizin de yaklaşık 1 metre yükselerek taşması sonucu, Karşıyaka’da birçok mahallenin sular altında kaldığını söyleyen Gülsoy, süreci şöyle anlattı:

“İzmir Özel İstek Okulu da bu selden çok etkilendi ve özellikle okulun yemekhane, spor salonu, yüzme havuzu, atölye ve bilgisayar laboratuarlarının olduğu bodur katında yaklaşık 2.5 metreye ulaşan bir su baskını yaşandı. İhbar bize ulaşır ulaşmaz, aynı gün eksperin olaya müdahalesini ve detaylı incelemesini sağladık. Şirketimizin yetkilileri ve sigorta şirketi hemen olaya müdahil oldu ve neredeyse bir gün içinde ekspertiz bitti, sigortalı ile hemen ertesi gün mutabakat sağlandı. Hasardan tam 4 gün sonra tazminat sigortalımızın hesabına yatırıldı.”



