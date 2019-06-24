Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük olarak arıza kesinti bilgisi geçiyor. Bugünse Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer, Ümraniye'de onarım nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar da "Sular ne zaman gelecek?" sorusunu yöneltiyor. İşte ayrıntılar...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-06-24 09:44:49.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Kısakürek Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-06-24 10:15:01.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Safa Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-06-24 08:48:10.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Maden Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-06-23 22:42:42.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Ümraniye

Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Yenişehir Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-06-24 09:32:58.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



