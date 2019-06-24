Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Bugün Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer, Ümraniye'de onarım nedeniyle sular kesildi. İSKİ konuya ilişkin açıklama yaparak suların ne zaman geleceğini belirtti. İşte detaylar...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) günlük olarak arıza kesinti bilgisi geçiyor. Bugünse Başakşehir, Esenyurt, Sancaktepe, Sarıyer, Ümraniye'de onarım nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Bu ilçelerde ikamet eden vatandaşlar da "Sular ne zaman gelecek?" sorusunu yöneltiyor. İşte ayrıntılar...
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-24 09:44:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Kısakürek Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-24 10:15:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Safa Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-24 08:48:10.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Maden Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-23 22:42:42.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İstiklal Mah,Yenişehir Mah
Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 2019-06-24 09:32:58.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.6.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.