Suların çekildiği Cihanbeyli Göleti’nde balık ölümleri

Cihanbeyli’de, 1987 yılında tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaptırılan Cihanbeyli Göleti, aşırı sıcakların ardından sularının çekilmesiyle bataklığa döndü.

BALIKLAR KIYIYA VURDU

Göletteki balıklar ise kıyıya vurmaya başladı. Çevre sakinleri, göletin kısa sürede suyunun çekildiğini, kıyıya vuran balıkların kokusunun da rahatsız olduklarını belirtti.

KUŞLARA YEM OLDULAR

Telef olan balıklar, bölgedeki kuşlara yem oldu. (DHA)