Sülbüs Dağı’nda mantar toplarken düşüp, yaralandı

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Elazığ’dan gelen 5 kişi, mantar toplamak için Sülbüs Dağı’nda çıktı.

Grupta yer alan ismi öğrenilemeyen bir kişi, zirvedeyken dengesini kaybedip, uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve AFAD ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı kişi, 4 kişilik AFAD ekibinin çalışmaları sonucu dağdan indirilerek, ambulansa alındı. Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürülüp acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Aziz ÖNAL/ YAYLEDERE (Bingöl)(DHA)