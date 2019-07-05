Sülbüs Dağı’nda mantar toplarken düşüp, yaralandı
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde, mantar toplamak için Sülbüs Dağı’na çıkan 5 kişiden dengesini kaybedip, uçurumdan yuvarlanan biri yaralandı
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Elazığ’dan gelen 5 kişi, mantar toplamak için Sülbüs Dağı’nda çıktı.
Grupta yer alan ismi öğrenilemeyen bir kişi, zirvedeyken dengesini kaybedip, uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve AFAD ekibi sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı kişi, 4 kişilik AFAD ekibinin çalışmaları sonucu dağdan indirilerek, ambulansa alındı. Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürülüp acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Aziz ÖNAL/ YAYLEDERE (Bingöl)(DHA)