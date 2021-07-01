Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 3 öğretim elemanı alımı yapacağını duyurdu.

01 Temmuz 2021, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Süleyman Demirel Üniversitesi 3 öğretim elemanı alımı yapacak. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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