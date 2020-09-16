Türkiye Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Personel alımları KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.

16 Eylül 2020, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657B sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 68 adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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