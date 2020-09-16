Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Personel alımları KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak yapılacak.
16 Eylül 2020, Çarşamba 15:46 Son Güncelleme:
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Süleyman Demirel Üniversitesi 68 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğünde 657B sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 68 adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.
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