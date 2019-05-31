Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor!

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği mezunu öğretim görevlisi alıyor. Başvurular nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

Süleyman Demirel Üniversitesi çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre kadrolara öğretim elemanları alınacaktır.

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KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR

1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır.

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3- Özgeçmiş

4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge

5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6- Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

7- ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.

8- Yabancı Dil Belgesi

9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik)

10- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için)

11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.